Президиум Верховного суда оставил без изменений приговор братьям Навальным по делу «Ив Роше»

14:15 | 25.04.2018

Президиум Верховного суда оставил без изменения приговор политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу «Ив Роше».



Прокуратура выступала против отмены приговора и пересмотра дела. Адвокаты братьев Навальных выступали за отмену приговора из-за отсутствия события преступления. Адвокат Вадим Кобзев подчеркнул, что Европейский суд по правам человека «пришел к выводу о судебном произволе» в деле, передает ТК «Дождь».



В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брат получил 3,5 года реального срока лишения свободы, напоминает russian.rt.com.