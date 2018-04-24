Полиция в Китае изъяла 600 компьютеров, использовавшихся для майнинга

13:45 | 25.04.2018

Полиция арестовала в городе Тяньцзин 600 компьютеров, незаконно использовавших электроэнергию для майнинга биткоинов. Как сообщило агентство Синьхуа, правоохранители также изъяли шесть мощных кондиционеров. Один подозреваемый был задержан, еще пять человек находятся под следствием. По информации полиции, этот инцидент - «самый крупный случай кражи электричества за последние годы».



Известно, что майнинг биткоинов требует больших энергозатрат. Для того, чтобы обеспечивать необходимым электричеством конфискованные компьютеры, нужно было бы платить сотни тысяч юаней в месяц.