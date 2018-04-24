Япония выразила протест Южной Корее из-за мангового мусса

13:37 | 25.04.2018

Токио выразил протест Сеулу из-за десерта, который подадут во время межкорейского саммита 27 апреля. Возмущение японской стороны вызвал манговый мусс с табличкой из белого шоколада, на которой изображена карта единой Кореи с включенными в ее состав спорными островами Такэсима (Токто), передает iz.ru.



«Это очень неприятный момент, — заявил спикер японского МИД. — Мы попросили корейскую сторону убрать блюдо из меню».



Группа островов Такэсима расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.