Казанский завод планирует поднять в небо новый российский бомбардировщик-ракетоносец

13:15 | 25.04.2018

Казанский авиационный завод собирается в августе поднять в небо новый сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся модификацией самолета Ту-22М3, сообщает РИА Новости.



Ту-22М3 — это дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, способный поражать наземные и морские цели с разных высот. Бомбардировщик был принят на вооружение в 1989 году, всего было выпущено 268 самолетов этой модели.