В Верховной раде призвали сохранить «зависимость» РФ от транзита газа через Украину

12:59 | 25.04.2018

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Киеву необходимо «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа».



Геращенко отметил, что «самое страшное» произойдет тогда, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины для транзита энергоносителей на Запад, так как в этом случае вероятность «прямого вооруженного нападения вырастает в десятки раз», передает РБК.



Напомним, что маршрут «Северный поток — 2» составит 1200 километров, общей мощностью 55 миллиардов кубометров. Газопровод пройдет из России в Германию через Балтийское море, недалеко от «Северного потока».