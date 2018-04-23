Израиль пригрозил уничтожить российские комплексы С-300, поставляемые в Сирию

12:55 | 25.04.2018

Министерство обороны Израиля отреагировало на информацию о возможной поставке в Сирию ЗРК С-300 из России. Глава ведомства Авигдор Либерман заявил, что они будут уничтожаться, если начнут действовать против самолетов Израиля, передает РБК.



«Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас», — заявил он. Либерман указал, что в противном случае Израиль будет отвечать. «Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим», — прокомментировал он возможные поставки Дамаску российских ПВО.



Также Либерман выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией.