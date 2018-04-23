В Саудовской Аравии считают, что Катар должен отправить войска в Сирию

12:48 | 25.04.2018

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар «должен направить свои войска в Сирию», чтобы сохранить американскую поддержку Дохи. Об этом сообщает Saudi Press Agency.



«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и отправить туда собственные войска до тех пор, пока президент США не решит отказать Катару в поддержке, заключающейся в размещении там американской военной базы», — заявил аль-Джубейр.



Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к союзникам на Ближнем Востоке с просьбой направить войска в САР на замену американскому контингенту. Позднее Саудовская Аравия призвала Катар к отправке войск в Сирию.