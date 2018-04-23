В Кремле надеются на сохранение стабильности в Армении

16:50 | 24.04.2018

Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что в Москве надеются на сохранение стабильности в Армении, передает РИА «Новости». «Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», — сказал Песков.



Как напоминает life.ru, Серж Саргсян принял решение уйти в отставку на фоне масштабных акций протеста, начавшихся в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.