Кадыров заявил, что, если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их посадят

16:36 | 24.04.2018

Глава Чечни Кадыров заявил, что власти республики ввели ответные санкции против президента США Трампа, канцлера ФРГ Меркель и других западных чиновников. «Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — сказал Кадыров в эфире «России 24». Ранее страны «Большой семёрки» заявили о возможном ужесточении антироссийских санкций, «если действия Москвы того потребуют».