В Петербурге в возрасте 71 года умер известный ученый-математик Геннадий Леонов

16:29 | 24.04.2018

В Петербурге 23 апреля в возрасте 71 года скончался известный ученый, декан математико-механического факультета СПбГУ Геннадий Леонов, сообщается в группе Матмеха. По информации «Петербургского дневника», Леонов вернулся в город после командировки 31 марта и попал в реанимацию с инсультом и гипертензией легких. Ученый являлся автором более 400 научных публикаций в области математики, механики, информатики и теории управления. В 2016 году признан самым высокоцитируемым российским ученым в области математики по Web of Science Core Collection.