Песков опроверг расходы в размере 10 трлн рублей на новые указы Путина

16:24 | 24.04.2018

Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил журналистам подготовку указа об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру. Но информацию о том, что на эти цели будет направлено 10 трлн руб., он назвал не соответствующей действительности, сообщает РБК. «Указ был сформулирован и спроектирован в указанные сроки. Такой документ будет представлен главе государства. Что касается денежных измерений, эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед, но экспертная проработка велась на основе других цифр», – подчеркнул представитель Кремля.



Ранее в СМИ появилась информация, что Путин намерен выделить 10 трлн рублей на социальную сферу для ускорения экономического роста в России.