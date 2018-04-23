В Москве простились с народной артисткой России Ниной Дорошиной

16:17 | 24.04.2018

В московском театре «Современник» прошла церемония прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной, которая скончалась в возрасте 83 лет. Попрощаться с актрисой пришли ее родные, друзья и коллеги. Похоронят Дорошину на Пятницком кладбище.



Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие, сообщает РИА «Новости».



Известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби» артистка скончалась у себя дома в ночь на 21 апреля в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.