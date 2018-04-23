Россия и мир
16:17 | 24.04.2018
В Москве простились с народной артисткой России Ниной Дорошиной
Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие, сообщает РИА «Новости».
Известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби» артистка скончалась у себя дома в ночь на 21 апреля в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
© «Вечерние Ведомости»
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