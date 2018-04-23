Россия и мир
16:09 | 24.04.2018
Постпредство РФ при ОЗХО не устраивают ответы британской стороны по «делу Скрипаля»
Как напоминает РБК, постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вечером 23 апреля получило ответы на свои вопросы по «делу Скрипаля» от Великобритании.
Британия возлагает ответственность на Москву за отравление Сергея и Юлии Скрипалей, утверждается, что с этой целью использовалось вещество «Новичок». Эксперты Организации по запрещению химоружия подтвердили выводы Лондона. Москва отрицает причастность к инциденту в Солсбери, напоминает «Эхо Москвы».
© «Вечерние Ведомости»
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