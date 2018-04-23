Постпредство РФ при ОЗХО не устраивают ответы британской стороны по «делу Скрипаля»

16:09 | 24.04.2018

Россию не устраивают ответы британской стороны по «делу Скрипаля». «Ответов на самые важные вопросы нет», — заявило российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия, передает «Интерфакс».



Как напоминает РБК, постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вечером 23 апреля получило ответы на свои вопросы по «делу Скрипаля» от Великобритании.



Британия возлагает ответственность на Москву за отравление Сергея и Юлии Скрипалей, утверждается, что с этой целью использовалось вещество «Новичок». Эксперты Организации по запрещению химоружия подтвердили выводы Лондона. Москва отрицает причастность к инциденту в Солсбери, напоминает «Эхо Москвы».