В результате землетрясения на юге Турции пострадали почти 40 человек

14:20 | 24.04.2018

В результате землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения страны Ахмета Демирджана. Некоторые здания получили повреждения. Спецтехника сейчас разбирает завалы.

Как сообщает агентство Anadolu, землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 03:34, подземные толчки ощущались в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.