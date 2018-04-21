Украина может запретить российским судам заходить в свои внутренние воды

14:07 | 24.04.2018

Министерство инфраструктуры Украины предложило запретить российским судам заходить во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», — приводятся в сообщении слова замглавы министерства Юрия Лавренюка. В министерстве также намерены максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда «несанкционированно» заходят в закрытые порты Крыма.