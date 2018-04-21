По данным ВЦИОМ, 24% россиян считают важным сохранение доступа к Telegram

13:31 | 24.04.2018

Для 24% российских интернет-пользователей важно сохранение доступа к мессенджеру Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать с начала прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Для 64% опрошенных доступность мессенджера в России важной не является (из них 43% сказали, что она «совершенно неважна»).



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, о блокировке Telegram слышало большинство российских пользователей (65%), 21% из них следили за событиями вокруг сервиса, напоминает govoritmoskva.ru.



Как напоминает РИА «Новости», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.