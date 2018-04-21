Путин планирует увеличить расходы на образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры

13:19 | 24.04.2018

Путин после инаугурации 7 мая обнародует план социально-экономического развития России на следующие шесть лет. В рамках нового президентского срока расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры запланировано увеличить на 10 трлн руб., пишет Bloomberg.



Дополнительные бюджетные расходы будут компенсироваться за счет сокращения других статей (например, на оборону), а также за счет роста налогов. В частности, власти рассматривают возможность введения четырехпроцентного налога с продаж, сообщает «Эхо Москвы».