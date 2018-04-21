Шойгу заявил, что США подталкивают другие государства к гонке вооружений

13:10 | 24.04.2018

Министр обороны России Шойгу заявил, что США пытаются сохранить гегемонию в международных делах, а также подталкивают другие государства к гонке вооружений, передает РИА «Новости». Об этом он заявил на совещании министров обороны стран — членов ШОС. При этом, по словам Шойгу, Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнёрами.



Министр обороны также рассказал, что планы боевиков по созданию на территории Сирии псевдохалифата сорваны, от террористов освобождена большая часть страны.