Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании по «делу Скрипаля»

13:01 | 24.04.2018

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в пресс-службе постпредства. «Понадобится время для их анализа. Но уже на данном этапе бросается [в глаза] крайняя политизированность полученных материалов», — сказал сотрудник постпредства.



Как напоминает «Интерфакс», на прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон до 23 апреля даст ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.