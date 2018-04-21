Россия и мир
13:01 | 24.04.2018
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании по «делу Скрипаля»
Как напоминает «Интерфакс», на прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон до 23 апреля даст ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
© «Вечерние Ведомости»
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