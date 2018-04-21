Число жертв наезда на пешеходов в Торонто возросло до десяти

12:53 | 24.04.2018

Десять человек погибли и 15 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, заявили в местной полиции. Об этом сообщает CBC. В полиции считают действия задержанного водителя, 25-летнего Алика Минассяна, умышленными, склоняясь к версии о теракте. Его мотивы неизвестны. По данным CBC, Минассян, который в данный момент находится под арестом, не связан ни с какими террористическими группировками.