Министр иностранных дел РФ Лавров заявил о русофобской подоплеке на встрече глав МИД G7

12:41 | 24.04.2018

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что во встрече глав МИД стран «Большой семерки» была видна русофобская подоплека, передает РИА «Новости». «Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна», — сказал глава МИДа.



Как напоминает life.ru, главы МИД G7 в итоговом заявлении встречи обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, а также во вмешательстве в демократические системы других стран. При этом они пригрозили продлением экономических санкций из-за ситуации в Донбассе. Единодушны главы МИД G7 были и в принятии британской версии отравления Сергея Скрипаля, возложив ответственность за покушение на него на Россию.