Госдума РФ решила ввести уголовное наказание для физических лиц за исполнение санкций США

12:33 | 24.04.2018

Госдума разработает законопроект, который вводит уголовную ответственность для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории РФ. Для юридических лиц уголовное наказание не предусмотрено — для них предлагается ввести штрафы, передает MK.ru.



«Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России», — заявил первый замруководителя фракции единороссов Исаев.



Как напоминает lenta.ru, Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. После этого в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.