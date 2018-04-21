Серж Саргсян объяснил, почему подал в отставку с поста премьер-министра Армении

12:26 | 24.04.2018

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста в стране. По его словам, у сложившейся в Армении ситуации есть несколько решений, но для себя он видит выход только таким. «Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся обстановки несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны, премьер-министра Армении. Уличное движение против моей власти. Я выполняю ваше требование», — обратился Саргсян к гражданам, пожелав стране «мира, гармонии и здравомыслия».



Как напоминает РБК, на посту премьера Саргсян пробыл неделю, до этого он десять лет, с апреля 2008-го по апрель 2018-го, был президентом страны. Массовые протесты против его возвращения во власть в новом качестве возглавил лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.