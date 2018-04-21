Лавров заявил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию еще не решен

16:41 | 23.04.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках комплексов С-300 в Сирию пока не решён. Об этом глава ведомства заявил журналистам на полях официального визита в КНР.



«Не могу сказать, что он решён. Мы знаем, что сказал президент России В.В. Путин... Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, ещё предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, всё это может быть сообщено», — заявил Лавров.



Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах, что Россия в ближайшее время может на безвозмездной основе поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.