Россия и мир
16:41 | 23.04.2018
Лавров заявил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию еще не решен
«Не могу сказать, что он решён. Мы знаем, что сказал президент России В.В. Путин... Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, ещё предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, всё это может быть сообщено», — заявил Лавров.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах, что Россия в ближайшее время может на безвозмездной основе поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
23:03 | 23.04.2018
В связи с загрязнением водоема на Среднем Урале массово гибнет рыба
22:39 | 23.04.2018
В Екатеринбурге закрашивают стену памяти Виктора Цоя
22:27 | 23.04.2018
Пермский край рассматривают как площадку для проведения выездного заседания Совета при президенте России
22:18 | 23.04.2018
Безопасность жителей Прикамья в майские праздники обеспечат более 4 тысяч сотрудников силовых ведомств
22:04 | 23.04.2018
В Прикамье планируется на 4,2% увеличить площадь сева яровых
20:52 | 23.04.2018
В Свердловской области из-за паводка ограничено сообщение с несколькими населенными пунктами
19:57 | 23.04.2018
В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты
18:40 | 23.04.2018
За миллиардную концессию в Нижнем Тагиле поборются сразу четыре компании. Свой интерес и проявили и свердловские власти
18:27 | 23.04.2018
В Прикамье отремонтируют более 700 участков дорог, предложенных жителями через портал «Управляем вместе»
18:25 | 23.04.2018
Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»
17:41 | 23.04.2018
Городской пруд Екатеринбурга очистят от мусора
17:18 | 23.04.2018
Спортсмен из Перми стал чемпионом Японии по карате-кекусинкай
17:15 | 23.04.2018
Выставка «Россия – Моя история. Пермский край» вошла в число пяти самых посещаемых парков проекта в стране
17:09 | 23.04.2018
На ВИЗе горит частный дом
16:51 | 23.04.2018
Зауральские власти снизили ставки налога на прибыль для резидентов ТОСЭР
16:46 | 23.04.2018
Завтра в Екатеринбурге начнутся испытания теплосетей кипятком
16:39 | 23.04.2018
Евгений Куйвашев дал старт Всероссийской переписи населения в Свердловской области
16:22 | 23.04.2018
В Нижнем Тагиле суд закрыл кабинет стоматологии
16:13 | 23.04.2018
15 мая состоится новый суд по делу Юлии Савиновских
15:54 | 23.04.2018
Установлены родители найденного на улице в Екатеринбурге мальчика
15:42 | 23.04.2018
1 мая пермяки не смогут купить алкоголь
15:41 | 23.04.2018
В Карпинске из-за пожара эвакуировали 15 жильцов пятиэтажки
15:16 | 23.04.2018
В День Весны и Труда пермяков приглашают на праздничные концерты
15:04 | 23.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 апреля 2018 года
15:02 | 23.04.2018
Комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов поддержала дальнейшее развитие спорткомплекса «Прикамье»
14:53 | 23.04.2018
На Ирбитском фармзаводе нашли 35 нарушений промышленной безопасности
14:47 | 23.04.2018
В Курганской области с 26 апреля вводится особый противопожарный режим
14:34 | 23.04.2018
Жителя Алапаевска обвинили в развратных действиях в отношении воспитанницы детского дома
14:30 | 23.04.2018
В Перми обсудили развитие системы платных парковок
14:14 | 23.04.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и депутаты приняли участие в общегородском субботнике
14:06 | 23.04.2018
10-летие отмечает институт детского омбудсмена в Прикамье
13:29 | 23.04.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Алжире
12:53 | 23.04.2018
Свердловские энергетики работают в режиме повышенной готовности
12:50 | 23.04.2018
В майские праздники в Перми будет дежурить Индустриальный отдел ЗАГС
12:37 | 23.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года
12:37 | 23.04.2018
В Екатеринбурге ищут родителей найденного на улице мальчика (ФОТО)
12:26 | 23.04.2018
К концу недели в Перми потеплеет
11:59 | 23.04.2018
Двух жителей Березовского, до смерти избивших мужчину на остановке, отправили в колонию
11:50 | 23.04.2018
В Зауралье нашли тело мальчика, который утонул в реке Исеть, пытаясь спасти собаку
11:45 | 23.04.2018
Баскетболистки УГМК стали четырехкратными чемпионками Евролиги
11:34 | 23.04.2018
В Курганской области утвержден размер минимальной заработной платы
11:30 | 23.04.2018
Анатолий Литовченко отчитался перед ветеранским активом Южного Урала