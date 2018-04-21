В Ереване военные присоединились к акции протеста

16:31 | 23.04.2018

В Ереване к шествию протестующих против назначения премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна присоединились 200–300 людей в военной форме. Об этом сообщает ТК «Дождь«. Один из них заявил журналистам, что они «находятся на военной службе». Оружия у военных при себе нет, от комментариев они отказываются.



По данным «Sputnik Армения«, речь идет о военнослужащих миротворческой бригады Минобороны. В министерстве подтвердили эту информацию и осудили участие военных в протестах.



Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках нового устройства государства, ставшего парламентской республикой с 9 апреля, премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции», отмечает РИА «Новости».