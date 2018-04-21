По данным СМИ, голый стрелок из США ранее пытался встретиться с Трампом

13:53 | 23.04.2018

Трэвис Райнкинг, устроивший стрельбу в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC News.



Как указывает телекомпания, Секретная служба задержала его 7 июля 2017 года, когда он пересёк внешний барьер безопасности Белого дома. По данным ведомства, мужчина отказался покидать территорию, так как «он хотел встретиться с президентом». Тогда у него конфисковали оружие и лишили прав на его ношение.



Как напоминает ТК «Дождь», 22 апреля около 3:30 утра Райнкинг, одетый только в зеленую куртку, сначала застрелил двух человек на парковке у кафе Waffle House в Нэшвилле, а затем открыл стрельбу по людям внутри кафе. Всего погибли четыре человека, еще двое были ранены, врачи оценивают состояние одного из пострадавших как критическое.