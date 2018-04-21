В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

13:45 | 23.04.2018

В Ереване возобновились акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. Накануне полиция задержала около 300 человек, в том числе лидеров протестов — оппозиционных депутатов, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает govoritmoskva.ru, акции направлены против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. Они начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной ещё на посту президента. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент избрал Саргсяна главой правительства.