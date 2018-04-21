Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны

12:44 | 23.04.2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о начале новой холодной войны в интервью шведскому телеканалу SVT.



Генсек ООН признал, что Совбез «неэффективен» и механизмы диалога и коммуникации не работают. Гутерриш добавил, что сейчас мир многополярен и конфронтации есть между многими странами, а между Россией и Западом есть «серьезный конфликт», передает gazeta.ru.



«Холодная война вернулась», — заявил он, отметив, что по сравнению с аналогичным периодом XX века есть существенные отличия. «Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков», — пояснил он, отмечает lenta.ru.