Британские власти: покушение на Скрипалей было осуществлено ударной группой, которая контролируется российским правительством

11:57 | 21.04.2018

Полиция и разведка Великобритании идентифицировали главных подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлию, передаёт сообщение газеты The Telegraph РИА Новости.



По данным The Telegraph, в следствии произошёл «серьезный прорыв», ранее ожидалось, что следственные действия растянутся и займут еще много месяцев.



Власти Великобритании полагают, что покушение на Скрипалей осуществила ударная группа, которая контролируется правительством России. Полицейские из контртеррористического подразделения считают, что подозреваемые, совершив покушение на бывшего полковника ГРУ и его дочь Юлию, уже вернулись в Россию, пишет издание.



Имена подозреваемых удалось установить благодаря анализу данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей, отмечается в материале The Telegraph.



Также, анонимные источники в следственной группе сообщили изданию, что ожидают серьезных трудностей с доступом к подозреваемым в совершении этого преступления, в связи с напряжёнными отношениями между Москвой и Лондоном.



На просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, представитель Скотланд-Ярда заявила, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.



Фото: lenta.ru