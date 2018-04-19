Украинский чиновник признал невозможность вернуть Крым

10:54 | 21.04.2018

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире «112 Украина» признал, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым, передаёт РИА Новости.



Украинский чиновник отметил, что в настоящее время Киев вынужден ограничиваться политическими заявлениями и разнообразными дипломатическими демаршами. При как считает Тука, и Крым, и Донбасс в когда-нибудь вернутся в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия».



Так же он сообщил, что его ведомство накапливает свидетельства «незаконной» добычи природных ресурсов, в том числе рыбы и песка, на территории Крыма.



Напомним, Крым вошел в состав Российской федерации после прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума. За присоединение к России проголосовали более 95 процентов населения республики. Власти Крыма инициировали референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.



Украина считает территорию Крыма «временно оккупированной», хотя присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.