По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к Путину начал снижаться сразу после выборов президента

16:59 | 20.04.2018

За месяц после выборов президента рейтинг доверия к Путину снизился на 7 процентных пунктов – с рекордных в этом году 55,3% до 48,4%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Снижение началось на первой же послевыборной неделе и фиксировалось на протяжении четырех замеров, передает «Ведомости». По словам генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова, снижение уровня доверия к президенту после выборов — «естественный процесс», однако обычно он начинает снижаться не сразу.



Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно официальным данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей, напоминает РИА «Новости».