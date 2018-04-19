Власти РФ поднимут пошлины за оформление водительских прав и загранпаспорта

16:49 | 20.04.2018

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому увеличатся государственные пошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, передает РБК.



Напомним, что в настоящее время госпошлина за оформление биометрических загранпаспортов составляет 3,5 тысячи рублей. Ее решено увеличить до 5 тысяч рублей. Госпошлина за получение национального водительского удостоверения увеличится с 2 до 3 тысяч рублей, а пошлина за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей.