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Россия и мир


16:49 | 20.04.2018

Власти РФ поднимут пошлины за оформление водительских прав и загранпаспорта

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому увеличатся государственные пошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, передает РБК.

Напомним, что в настоящее время госпошлина за оформление биометрических загранпаспортов составляет 3,5 тысячи рублей. Ее решено увеличить до 5 тысяч рублей. Госпошлина за получение национального водительского удостоверения увеличится с 2 до 3 тысяч рублей, а пошлина за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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