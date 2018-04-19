Российский лоукостер планирует оснастить салоны самолетов стоячими местами

16:35 | 20.04.2018

Российский лоукостер «Победа» планирует оснастить салоны новых самолетов стоячими местами, если их сертифицируют и признают безопасными. Об этом сообщает РИА Новости.



Лоукостер комментировать планы по перекомпоновке салона не стал, но уточнил, что рассматриваются разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов.



Ранее сообщалось, что прототип стоячих мест разработала итальянская компания Aviointeriors. Устройства позволят «уплотнить рассадку», увеличив пассажировместимость воздушного судна на 20%, передает iz.ru.