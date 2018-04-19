ВВС США потратят 928 миллионов долларов на разработку крылатой гиперзвуковой ракеты

16:28 | 20.04.2018

ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 миллионов долларов, предполагающий создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты, сообщает FlightGlobal. Соглашение с «неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством» ракет, как уточняет Defense News, предполагает «проектирование, разработку, создание, системную интеграцию, проведение испытаний, а также логистическое планирование и поддержку всех элементов гиперзвукового и обычного оружия дальнего действия, а также оружия воздушного базирования».



Напомним, гиперзвуком принято считать сверхзвуковую скорость, превышающую пять чисел Маха, или около 6000 км/ч.



