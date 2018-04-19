Спикер Госдумы Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций

16:21 | 20.04.2018

Спикер Госдумы Володин предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для тех, кто будет следовать санкциям США на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.



«Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств», — заявил Володин, подчеркнув, что за нарушение этой инициативы, по его мнению, необходимо ввести определенную систему наказаний.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит.