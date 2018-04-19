США планируют продать Мексике палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды

14:04 | 20.04.2018

Соединенные Штаты планируют продать Мексике палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды на общую сумму 1,2 млрд долларов. Госдепартамент не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений, отмечается в заявлении, распространенном управлением военного ведомства по оборонному сотрудничеству и безопасности.



Документ, содержащий список видов вооружений и техники, которые могут быть проданы мексиканской стороне, направлен ведомством в конгресс США, как того требует американское законодательство.