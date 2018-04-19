Иран предупредил США о последствиях выхода из «ядерной сделки»

13:44 | 20.04.2018

Если Соединенные Штаты Америки выйдут из «ядерной сделки», Иран примет меры, о которых Вашингтон определенно пожалеет. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, передает «Вести.ру».



Кроме того, он отметил, что условия сделки не подлежат обсуждению и изменению. По мнению главы МИД, неверные действия американской стороны могут создать в регионе, особенно в Сирии, опасное положение.