По данным Пенсионного фонда, в России проживают почти 16 тысяч человек в возрасте от 100 лет

13:36 | 20.04.2018

В России проживают почти 16 тысяч человек в возрасте от 100 лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Пенсионного фонда России Антона Дроздова. «Старше 100 лет в России 15,7 тыс. граждан, из них 5,4 тыс. — получатели пенсий из ПФР, а остальные — по линии ведомств», — сказал Дроздов.



«На начало 2018 года в России 4 миллиона 613 тысяч граждан старше 80 лет, из них 3 миллиона 587 тысяч — женщины», — также добавил Дроздов.