Король Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании страны

13:26 | 20.04.2018

Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини. По данным The Guardian, решение было принято во время празднования в стране 50-летия независимости Свазиленда от британского правления. Король отметил, что страна возвращает название, которое у нее было до колонизации Британией. Мсвати III также сказал, что переименование поможет избежать путаницы. По его мнению, иностранцы часто путают Швейцарию и Свазиленд, названия которых на английском языке созвучны.