Лавров заявил, что Путин и Трамп на 100% не допустят военного противостояния

13:20 | 20.04.2018

Лидеры России и США Путин и Трамп на 100% не допустят военного столкновения двух стран, заявил глава МИД России Лавров. «Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — заявил Лавров.



Лавров также подчеркнул, что Москва будет реагировать на антироссийские действия США, но не скатится до «брани, склок и грубости», передает РИА «Новости».