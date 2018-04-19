ЦБ РФ отозвал лицензии у двух столичных банков

13:13 | 20.04.2018

Банк России с 20 апреля вслед за банком «Логос» отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Русского торгового банка», передает «Взгляд».



Отмечается, что ЦБ применял в отношении «Логоса» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.



По величине активов на 1 апреля текущего года «Русский торговый банк» занимал 215-ю строчку в банковской системе России. «Логос» находился на 514-м месте.