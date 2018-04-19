Власти США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» места химатаки в Думе

13:06 | 20.04.2018

США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» места вероятной химатаки в сирийском городе Дума. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.



«У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу... Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от инкриминирующих доказательств использования химоружия», — сказал Нойерт.



Кроме того, Россия и Сирия, вероятно, оказывают давление на людей, чтобы те «изменили свои истории о том, что действительно случилось той ночью», заключила Нойерт.