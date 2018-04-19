Глава Минфина США заявил, что санкции против РФ достигли «необходимого эффекта»

12:48 | 20.04.2018

Санкции, введенные США 6 апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business. «Введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с тем, что, возможно, происходит за кулисами», — сказал Мнучин.



Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила, передает russian.rt.com.