В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро с портретом Карла Маркса

16:41 | 19.04.2018

Купюры номиналом ноль евро выпустили в Германии в честь 200-летия со дня рождения экономиста Карла Маркса. Об этом пишет The Local. Купюры выпустила компания, занимающаяся маркетингом в сфере туризма в городе Трир. Отмечается, что это повторный тираж — первый, выпущенный в марте, был полностью распродан менее чем за месяц.