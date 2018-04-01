Верховная рада проголосовала за создание единой автокефальной православной церкви

16:35 | 19.04.2018

Украинская Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. Документ будет направлен Константинопольскому патриархату. Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом минимум голосов составлял 226. При этом глава украинского государства подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной.



Председатель Верховной рады Андрей Парубий, который был одним из соавторов проекта, выразил надежду, что создание поместной церкви может быть одобрено в 1030-ю годовщину крещения Руси-Украины, которая будет отмечаться в конце июля.