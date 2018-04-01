РФ потребовала компенсацию от США за введение пошлин на сталь и алюминий

16:29 | 19.04.2018

Россия потребовала компенсацию от США за введение пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление российской стороны, опубликованное Всемирной торговой организацией. По словам источника, знакомого с ситуацией, среди компенсационных мер может быть, в частности, снижение Вашингтоном тарифов по другим видам товаров для России. Если консультации не приведут к решению вопроса, Москва в будущем сможет ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле.



С таким же запросом в ВТО обратились Индия, Китай и Евросоюз. Как отмечает Reuters, Вашингтон согласился вести переговоры с Китаем и заметил, что открыт для дискуссии с Индией и ЕС.