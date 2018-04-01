В Госдуме предлагают разрешить использовать материнский капитал для покупки дачи

16:21 | 19.04.2018

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала. Как сообщает «РИА Новости», согласно документу, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. «Как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», — отметил лидер фракции Миронов.



Авторы инициативы отметили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 млн семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3 % их владельцев, передает gazeta.ru.