Стоимость барреля нефти Brent превысила отметку в 74 доллара впервые с ноября 2014 года

16:14 | 19.04.2018

В ходе торгов в Лондоне нефть марки Brent продолжила восходящий тренд и пробила отметку $74 за баррель. Так дорого Brent в последний раз стоила в ноябре 2014 года, передает РБК. Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,86%, составив $69,06 за баррель.



Несмотря на укрепление сырья, рубль находится в минусе к доллару и евро. По данным торгов на Московской бирже, цена российской валюты по отношению к доллару росла на 0,23%; по отношению к евро — на 0,32%, сообщает govoritmoskva.ru.