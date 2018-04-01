Трамп заявил, что Вашингтон наложит новые санкции против России, «когда она их заслужит»

14:59 | 19.04.2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что Вашингтон наложит новые санкции против России, «когда она их заслужит», передает РБК.



При этом Трамп добавил, что было бы неплохо наладить отношения с Россией. «Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо», — отметил американский лидер.