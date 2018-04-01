На западном побережье США обнаружена «тектоническая бомба замедленного действия»

14:50 | 19.04.2018

Крупное землетрясение может произойти в ближайшие десятилетия на западном побережье США. Угроза исходит от тектонического разлома Хэйуорд, сообщает Los Angeles Times.



Американские геологи считают, что разлом Хейворд может спровоцировать более сильное землетрясение, чем трансформный разлом между Тихоокеанской и Североамериканской плитами, больше известный как разлом Сан-Андреас.



Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались в 1868 году.



По словам геофизика Кена Худнута, из-за разрушения электросетей и других коммуникаций начнутся массовые пожары, которые уничтожат около 52 тысяч частных домов. Отсутствие воды из-за прорванных трубопроводов осложнит работу пожарных, что может усугубить ситуацию.